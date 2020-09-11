'Menajerimi Ara'nın 4. bölüm yeni tanıtımı yayınlandı!

Yayınlandığı günde en çok izlenen dizi olan ‘Menajerimi Ara’nın 4.bölümünün yeni tanıtımı yayınlandı. Yine keyifli, duygusal ve bir o kadar da heyecanlı sahnelerin yer aldığı tanıtımda Demet Akbağ’ın Kıraç’a kurduğu cümleler onu düşündürürken Dicle’yi evinde gören Kıraç, yine onun kalbini kırmayı başarır. Kıraç’ın ajanstakilerden sakladığı önemli sırrın ortaya çıkmasıyla ortalık yangın yerine döner.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği, sektörün deneyimli ve yetenekli oyuncusu Demet Akbağ’ın da bu eğlenceli serüvene kendisini canlandırarak dahil olduğu ‘Menajerimi Ara’, Ali Bilgin rejisi, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kalemiyle her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=nfGemFRf-c8][9/youtube]