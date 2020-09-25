'Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuğu belli oldu!

‘Menajerimi Ara’nın her hafta heyecanla beklenen konuk yıldızlarında 6. bölüm isimleri Rıza Kocaoğlu ve Boran Kuzum oldu. Rıza Kocaoğlu’nun ‘Çukur’ dizisindeki karakteri Aliço’dan sıyrılamadığı, dizi karakterini kendiyle bütünleştirdiği sahnelerin yayınlandığı yeni tanıtımın ardından Boran Kuzum’un diziye konuk olduğu açıklandı. Rol aldığı her yapımda sergilediği performanslarla övgüleri toplayan başarılı, genç oyuncu Boran Kuzum ‘Menajerimi Ara’da ters köşe bir hikaye ile izleyenleri kahkahaya boğacak.