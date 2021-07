'Menajerimi Ara'nın final bölümü tanıtımı yayınlandı!

Ünlü sanatçıların ve menajerlerin ışıltı dünyasının görünmeyen yanlarını seyirciye aktaran ‘Menajerimi Ara’ için veda vakti geldi. Pazar akşamı yayınlanacak olan 45. bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizinin final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; her türlü zorluğun üzerinden el ele vererek gelen Ego Ajans menajerleri ve asistanları, son kez bir proje için ajansın sahibi Ceyda’ya karşı savaşıyor. Bu çetin savaşın galibinin kim olacağı merakla beklenirken Kıraç’ın söylediği sözler ve Ego Ajans menajerlerinin ve asistanlarının ajanstaki eşyalarını toplaması ise kafaları karıştırıyor. Dicle (Ahsen Eroğlu), Barış’ı (Deniz Can Aktaş) setinden kaçırarak ona sürpriz yapmaya hazırlanırken uzun bir sürenin ardından genç aşıkların aralarının düzelmesi ise gözlerden kaçmıyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’, final bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!