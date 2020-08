'Menajerimi Ara'nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’nın ikinci bölümünde bir yandan Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) babasına karşı verdiği mücadeleyi izlerken bir yandan da Barış (Deniz Can Aktaş) ve Beren’in (Yaprak Medine) yakınlaşması konusunda yaşadığı endişelere tanık olacağız. Bununla beraber, dizinin ikinci bölümü seyirciye iki usta ismi karşılıklı izleme şansı sunacak. İki efsanevi isim; Nükhet Duru ve Nebahat Çehre bir filmde aynı rol için mücadele eden iki rakip oyuncuyu canlandıracaklar.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Her bölüm sektördeki sevinçleri, üzüntüleri, heyecanları ve hayal kırıklıklarını keyifli bir dille izleyeceğimiz ‘Menajerimi Ara’ birbirinden ünlü isimlerle her Salı akşamı saat 20.00’da Star TV’de