'Menajerimi Ara'nın ikinci tanıtımı seyirciyle buluştu!

‘Menajerimi Ara’nın 30. bölümünden bir tanıtım daha ekranlara geldi. Serkan’ın (Serhat Teoman) teklifiyle ajansa ortak olan Ceyda’nın geldiği ilk andan itibaren takındığı tavrı ve müdahaleleri Ego Ajans’ta yeni bir dönemin başlayacağının habercisi oluyor. Dicle (Ahsen Eroğlu), günler sonra Barış’a (Deniz Can Aktaş) ulaşmanın yolunu bulurken, Kıraç’ın (Barış Falay) bir başına sokakta yere yığılması nefeslerin tutulmasına sebep oluyor. Yeni bölümün sürpriz ismi olan Defne Kayalar, uğruna iki başrol reddettiği projesinin kanal tarafından iptal edilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Menajeri Çınar’ın (Fatih Artman) Kayalar’ı teselli etmek için nasıl bir yol izleyeceği ve sevilen oyuncunun bu üzücü haberle nasıl başa çıkacağı dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu bir araya getiren ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!