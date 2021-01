'Menajerimi Ara'nın setinde kar topu savaşı!

Oyuncuların ve menajerlerinin dünyasının arka planını anlatan Star TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı eğlenceli dizi ‘Menajerimi Ara’nın aralarında Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın olduğu oyuncuları ve teknik ekibi bugünkü çekimler arasında hep birlikte kartopu savaşı yaptı. Dış mekanda gerçekleşen ve kar yağışından dolayı bembeyaz olan çekim alanında sahne arasında bir anda kartopu savaşı başlatan ve yerlerde yuvarlanan ekibin eğlenceli anları kameralara yansıdı.Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ eğlenceli hikayesiyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor.