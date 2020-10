'Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti!

Ünlülerin bilinmeyen dünyasına her hafta izleyicileri konuk eden ‘Menajerimi Ara’nın dün akşam yayınlanan ve sosyal medyada çok konuşulan 8. bölümüne Burçin Terzioğlu damga vurdu. Terzioğlu’nun kadınların sesi olduğu ve etkileyici konuşmasıyla herkesin kalbine dokunduğu sahne gün boyu çok konuşuldu. Sosyal medya sıralamalarında ilk sıralara yerleşen dizi izleyicilerden övgüler topladı.Çarpıcı bir finalle sona eren bölümün ardından yayınlanan yeni tanıtımında izleyicilerin yoğun istekleri karşısında dizinin gününün değiştiğinin bilgisi de paylaşıldı. 18 Ekim Pazar günü yayınlanacak 9.bölümün tanıtımında Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) Kıraç’ın (Barış Falay) kızı olduğunu öğrenen Beren (Yaprak Medine) gözyaşları içinde gerçekleri Barış’a (Deniz Can Aktaş) anlatıyor. Beren’in bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusuyken, Ego Ajans’taki endişeli bakışlar nefeslerin tutulacağı bir bölümün sinyallerini verdi.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu, ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümüyle 18 Ekim Pazar günü ve her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında seyirciyle buluşacak.