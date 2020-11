'Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konuğu kim?

Sektörün merak edilen atmosferini ünlülerin ve menajerlerin hayatları üzerinden izleyiciye sunan ‘Menajerimi Ara’ bu bölüm son yıllarda başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz’i konuk ediyor. Yeni bölümde menajerinden memnun olmadığı için yeni bir menajer arayışında olan Pınar Deniz’in peşine Ego Ajans menajerleri düşüyor. Önce, Deniz’i eski menajerinden sözleşme maddelerine uyarak alabilmek için birlik olan dört menajer, daha sonra sevilen oyuncuyu kendi portföylerine katabilmek için birbirleriyle rekabet içine giriyor.12.Bölümden Yeni Tanıtımı YayınladıSerhat Teoman’ın kadrosuna dahil olduğu, Pınar Deniz’in de konuk olarak yer alacağı 12. bölümden yeni bir tanıtım da yayınlandı. Kıraç’ın (Barış Falay) Dicle’ye karşı olan suçluluk hissi artarken, Beren (Yaprak Medine) Barış (Deniz Can Aktaş) ve Dicle’nin yakınlaşmaması için her şeyi yapacağının sinyalini veriyor. Serkan’ın (Serhat Teoman) Ego Ajans’ı ziyaretiyle nelerin yaşanacağı, Pınar Deniz’in hangi menajeri tercih edeceği pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ geniş kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyicilerle buluşuyor.