Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konuğu kim?

Eğlenceli hikayesiyle her bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘Menajerimi Ara’dan yeni bir tanıtım seyirciyle buluştu. Sosyal medya fenomeni Başak Karahan oyuncu olmak için Ego Ajans’ın kapısını çalıyor ve Çınar’la (Fatih Artman) kariyeri hakkında konuşuyor.Bununla beraber, kendisini filminde oynatmak isteyen yakın arkadaşı Osman’ı kırmadan bu işten kurtulmanın yollarını arayan Aslı Tandoğan, menajeri Feris’le (Canan Ergüder) çeşitli planlar yapıyor. Yaptıkları her plan yeni bir maceraya yol açarken, ikilinin komik anları seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.Çınar, Feris’e hayalleri ve istekleri için doğru zamanı aramayı bırakmasını tavsiye ederken, tanıtımda Kıraç’ın genç bir oyuncuyu yaka paça ajanstan kovması dikkat çekiyor. Kıraç’ın Dicle’den artık soyadını taşımasını istediği anlar ise izleyenleri duygulandıracak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor!