Menajerimi Ara'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’ dizisinin yeni bölümü sürprizler ve aksiyonla geliyor. Diziden yayınlanan tanıtımda; Serkan yeni menajer için yaptığı mülakatların sonucunda Dicle’nin seçildiğini açıklıyor. Mülakatlara büyük bir heyecanla hazırlanan Emrah (Semi Sırtıkkızıl) başvuru bile yapmayan Dicle’nin menajer olarak seçilmesine çok bozulurken, Dicle ajansta daha fazla dikkat çekmek istemediği için teklifi reddetmek istiyor. Kıraç (Barış Falay) ise Dicle’nin pişman olacağı bir karar vermemesi için onunla konuşuyor. Barış (Deniz Can Aktaş) sette yanlışlıkla gerçek kurşunla vurularak hastaneye kaldırılırken, Tamer Levent senaryoda yazanların dışında sette ek sahne çekilmek istenmesinin sonucunda kriz yaşıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!