'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım!

Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mustafa Kırantepe ve Duygu Karaca’nın dizinin sürpriz konuk kadrosunu oluşturduğu bölümün yeni tanıtımda, oyuncu çift; Timur (Fatih Al) ve Didem’in (Nihan Büyükağaç) boşanma kararı Ego Ajans’ın gündemini bir anda değiştirirken Dicle (Ahsen Eroğlu), Barış (Deniz Can Aktaş), Emrah (Semi Sırtıkkızıl), Gülin (Gamze Karaduman), Meral (Buse Sinem İren), Jülide (Nazlı Senem Ünal) ve Aydın’ın (Beran Kotan) çıktığı akşam yemeği renkli görüntülere sebep oluyor.Sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın Pazar günü yayınlanacak olan 39. bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı. Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mustafa Kırantepe ve Duygu Karaca’nın ağırlanacağı yeni bölüme Timur ve Didem’in verdiği boşanma kararı damga vuruyor. Beraber hem reklam kampanyasında hem de dizide yer alan ikilinin verdiği karar, menajerleri Dicle ve Çınar’ı (Fatih Artman) bir yandan çok üzerken bir yandan da anlaşmış oldukları projelerin geleceği konusunda endişelendiriyor. İkilinin artan tartışmaları ve boşanma kararı, Ego Ajans’ın gündeminde bomba etkisi yaratırken ajansın gençleri felekten bir gece çalıyor. Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Meral, Jülide ve Aydın’ın beraber geçirdiği akşam yemeğinde eğlencenin dozu zirveye ulaşırken Dicle ve Barış’ın romantik halleri dikkat çekiyor.Kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor!