'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne

‘Menajerimi Ara’nın Cem Belevi, Nursel Köse, Mehmet Esen ve Ekin Ekinci’nin konuk olduğu 43. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ceyda’nın sözleşme imzaladığı sanatçıların sayıları giderek artarken Süper Ego bu sefer hedef olarak kendilerine Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen’i koydu. Çapkınlığıyla ünlü Belevi’yi kazanmak için Gülin’in (Gamze Karaduman) başrolünde olduğu bir plan yapan Kıraç, Dicle ve Emrah (Semi Sırtıkkızıl); Belevi’nin Ekin Ekinci’ye olan umutsuz aşkıyla karşı karşıya kaldı. Öte yandan Arzu’ya (Zeynep Oymak) zaman ayıramayan Çınar bir yandan Arzu’nun annesiyle tanışmanın stresini yaşarken bir yandan da Nursel Köse’nin menajeri olabilmek için zorlu mücadeleler verdi. Sık sık arada kalan Çınar, iki tarafı da memnun edemedi. Peride’nin eski kocası olan Mehmet Esen, yıllar sonra Peride’yi bir kez daha delirtmeyi başardı. Dicle ve Barış arasındaki gerginlik sürerken Barış’ın sarf ettiği cümleler Dicle’ye büyük hayal kırıklığı yaşattı. Dizinin 43. bölümünün hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde Kıraç ve Ceyda yine restleşirken Ceyda’nın Kıraç’ı özlediğini itiraf ettiği anlar dikkat çekti.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!