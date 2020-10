'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Kusursuz görünen hayatların gerçeklerini, ünlülerin ve menajerlerin yaşamlarının perde arkasını izleyiciye anlatan ‘Menajerimi Ara’ dizisi dün akşam yayınlanan 9. bölümüyle AB’de 5.54 izlenme oranı, 14.49 izlenme payı ile Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.Feyyaz Yiğit, Burak Tozkoparan, Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi’nin konuğu olduğu, sosyal medyada da gündem yaratan dizinin dün akşamki bölümünde; Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) Kıraç’ın (Barış Falay) kızı olduğunu öğrenen Beren (Yaprak Medine) onu hayatlarından çıkarmak için ajans içindeki muhbirin Dicle olduğunu iddia etmek üzere bir oyun kurdu. Bu sırada Feris’in (Canan Ergüder) oyuncusu Emir (Burak Tozkoparan) ile Dicle’nin tuhaf tanışmasının ardından aralarında oluşan elektrik Barış’ı (Deniz Can Aktaş) huzursuz ederken, Feris’in, Nejat (Ozan Ayhan) ile olan ilişkisi Feris’in güven sorunu sebebiyle son buldu. Feris’in dertleşmek için yanına gittiği Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) ile duygusal sahnesi ise seyirciyi derinden etkiledi. Bölümün heyecanlı finalindeyse Kıraç ve Mayda (Aslı Mavitan) ajans içindeki muhbirle ilgili toplantı yapmak üzere ekibi bir araya topladı. Mayda’nın Dicle’yi suçlaması ile biten bölümün hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde ise; Barış, Dicle’ye toplantıda yaşananları sorar. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Dicle, Barış’ın ona güvenmemesi üzerine fazlasıyla kırılır. Dicle bu sırada Emir’in yakın markajındadır. Emir’in Dicle’ye yardım etmeye çalıştığını gören Barış durumdan rahatsız olur.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan iddialı hikayesi ve bitmek bilmeyen sürprizleriyle ‘Menajerimi Ara’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.