'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’nın dün akşam yayınlanan bölümü izlenme oranlarında AB kategorisinde en çok izlenen ‘dizi’ olurken Kıraç’ın, Dicle’nin kızı olduğunu ajansa açıkladığı anlar izleyenleri ağlattı. Ajans içindeki dengeleri alt üst edecek bu haber herkesi çok şaşırttı. Usta oyuncu Perihan Savaş ve Tuğba Çom Makar’ın konuk olarak yer aldıkları bölümde, Tuğba Çom Makar estetik kazasına kurban giderken Perihan Savaş ise Kıraç’ın yıllar önce yaptığı bir hatanın gün yüzüne çıkmasıyla Ego Ajans’tan ayrıldı. Feris’in (Canan Ergüder) temsil ettiği yönetmenlerden Mehmet’in de ajanstan ayrılmasına sebep olan bu hatanın üzerine Serkan Kıraç’a onları ajansa geri getiremezse Ego’dan kovulacağını söyledi. Bölümün hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde ise; Dicle babasını kurtarmak için Serkan’dan bir şans istedi. Perihan Savaş ve Mehmet’i ajansa geri getirmesi karşılığında Kıraç’ın işine devam etmesini isteyen Dicle’nin bu sorunun altından kalkıp kalkamayacağı yeni bölüme dair merak uyandırdı.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.