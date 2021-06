'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Eğlenceli hikayesiyle beğenileri toplayan ‘Menajerimi Ara’nın dün akşam 40. bölümü ekranlara geldi. Başarılı oyuncuların yanı sıra sevilen rapçilerin de konuk olduğu bölümde Kıraç, Ozbi’yi bir reklam filminde oynaması için ikna edemedi ve bu durumu lehine çevirmek için bir plan yaptı. Sokrat St’yi de bu planına dahil eden Kıraç, ünlü rapçiyi sahnede Ozbi’ye meydan okuması konusunda ikna etti. Ozbi ve Sokrat St’nin sahnede kozlarını paylaştığı anlar, izleyenleri ekran başına kilitlerken Kıraç ise amacına ulaştı. Peride, oyuncusunun 14 yaşındaki torunu Su (Ecrin Su Çoban) ile vakit geçirmek zorunda kalırken, ikilinin jenerasyon çatışması yaşamadığı bir an bile olmadı. Aydın (İdeal Beran Kotan), Barış’ın (Deniz Can Aktaş) başına bambaşka bir bela açarken, Barış yine herkesten habersiz bu belayla baş etmeye çalıştı. Çınar (Fatih Artman), dizileri aynı gün başlayacak olan Arzu (Zeynep Oymak) ve Jülide’yi (Nazlı Senem Ünal) aynı anda mutlu etmek için elinden geleni yaparken Arzu geceden kalbi kırık bir şekilde ayrıldı. Bununla beraber, Dicle ve Ceyda arasındaki gerilim oyuncuları Fırat (Burak Altay) ve Görkem’in (Serkan Tınmaz) sette kavgaya tutuşması sonucu tekrar arttı. Dicle oyuncusu Fırat’ın yeniden alkole başlamasının hayal kırıklığını yaşarken Ceyda da Dicle’ye son darbesini vurarak onu ajanstan kovdu. Dizinin hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde Kıraç’ın sinir krizi geçirdiği ve Ceyda’ya isyan ettiği anlar dikkat çekiyor. Ceyda’nın Dicle’ye büyük bir haksızlık yaptığını düşünen Kıraç, bu şartlarda kendisinin de ajanstan ayrılacağını söyleyerek Ceyda’ya rest çekiyor. Ceyda’nın bu duruma vereceği tepki ise merakla bekleniyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!