'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Ceyda’nın Barış’ın menajeri olmak için yaptığı son hamle ise nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Dizinin hemen ardından seyirciyle buluşan ön izleme sahnesinde Ceyda, Kıraç’ın Gülin’e (Gamze Karaduman) karşı olan samimi tavrını kıskanıyor.Ekranların sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın dün akşam Beste Bereket, Dinçer Güner ve Fatih Ürek’i ağırladığı bölümü izleyiciyle buluştu. Dicle’nin kovulduğu haberi, Ego Ajans’a bomba gibi düştü. Bunun üzerine Kıraç da ajansı terk etmeye kalktı. Kıraç’ın gitmesine engel olan Çınar ve Peride, Ceyda’ya karşı savaşmayı teklif etti. Yanlarına Emrah (Semi Sırtıkkızıl) ve Gülin’i de alarak Ceyda’yı devirmenin yollarını arayan üç menajer, işe Feris ve Dicle’nin oyuncularını bölüşmekle başladı. Çınar, Beste Bereket’e menajeri olmayı teklif ederken Bereket, bu kararın doğruluğunu astrolog Dinçer Güner’le paylaşmak istedi ve Çınar’ı da peşinden sürükledi. Öte yandan Kıraç, efsane sanatçı Fatih Ürek’in menajerliğini üstlenmek için yaptığı görüşmelerin işe yaradığına eminken Ürek’in kararıyla büyük bir şok yaşadı. Bununla beraber işini kaybeden Dicle, farklı ajanslardan iş teklifleri almaya başladı. Araları bozuk olmasına rağmen Barış (Deniz Can Aktaş), sevgilisini zor zamanlarında yalnız bırakmadı. Otelci adamla başı dertten kurtulmayan Barış’ın imdadına ise Ceyda yetişti ve onun menajerliğini kabul etmesi karşılığında borcunu kapatabileceğini söyledi. Kendisine açılan savaşın farkında olan ve geri adım atmamakta kararlı olan Ceyda’nın bu hamlesi, Ego Ajans’taki tüm dengelerin değişeceğinin habercisi oldu. Dizinin hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde başardıkları işi asistanı Gülin’le kutlayan Kıraç, Ceyda’nın soğuk bakışlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ceyda, Kıraç’ın Gülin’e karşı olan samimi tavrını kıskanırken Kıraç ise Ceyda’nın rahatsızlığını farkına varıp ona karşı nispet yapıyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!