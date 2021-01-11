'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’nın Perihan Savaş’ın konuk olduğu 20. bölümü dün akşam sosyal medyada övgü dolu yorumlar alırken izlenme oranlarında AB kategorisinin en çok seyredilen dizisi oldu. Kıraç’ın (Barış Falay) Dicle’nin babası olduğu itirafının etkileri ajansta sürerken Mayda (Aslı Mavitan) Kıraç’a büyük tepki gösterdi. Kıraç ve Serkan (Serhat Teoman) arasındaki gerilime kayıtsız kalamayan Dicle babasına destek olmak için büyük çaba sarf ederek Perihan Savaş’ı Ego Ajans’a dönmeye ikna etti. Serkan, Feris’le (Canan Ergüder) kırmızı kar altında romantik dakikalar yaşarken Dicle ve Barış şehir dışına çıkarken arabalarının çamura saplanmasıyla kendilerini yine bir maceranın içinde buldu. Dizinin hemen ardından yayınlanan 21. bölüm ön izleme sahnesi ise yeni bölüm için büyük merak uyandırdı. Barış’ın başına gelen görünmez kaza onun kolundan yaralanarak hastaneye kaldırılmasına sebep olurken, Dicle panikle Barış’ın yanına geliyor. Dicle’nin Barış’ın iyi olduğunu gördükten sonra ikilinin arasında yaşananlarsa izleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm yaratıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!