'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın dün akşam yayınlanan; Tamer Levent, Ege Kökenli ve Yener Özer’in konuk olduğu 21. bölümü izlenme oranlarında AB kategorisinin en çok izlenen dizisi olurken, geceye Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış’ın romantik anları damga vurdu. Barış’ın art arda talihsiz olaylarla karşı karşıya kalması ise bu işin arkasında kimin olduğuna dair soru işaretleri yarattı. Barış ve Dicle’nin yakınlaştığı anların gizlice fotoğrafının çekilmesi ise ikilinin herkesten sakladıkları ilişkilerinin yeni bir sınava tabi tutulacağının sinyallerini verdi. Öte yandan, ajansta aday olmamasına rağmen genç menajer seçilen Dicle bir yandan şaşkınlığını gizleyemezken bir yandan da ajanstakilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Ego Ajans’taki kariyerine menajer olarak devam etmezse ajansla yollarını ayırması gerektiğini öğrenen Dicle’nin en büyük destekçisi Kıraç (Barış Falay) olurken Kıraç, Dicle’yi bu büyük fırsatı geri çevirmemesi konusunda motive etti. Bununla beraber Serkan, Feris’le beraber olmak için ona ortaklık teklif etti. ‘Menajerimi Ara’nın 22. bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde ise Feris ve Serkan arasındaki sular durulmuyor. Celal Bey’le yaptığı konuşmada Feris’ten habersiz Barış ile ilgili bir koşul sunan Serkan, Feris’in sert tepkisiyle karşılaşıyor. Kendi oyuncusu hakkında ondan habersiz kararlar verilmesinden rahatsız olan Feris ise sinirlerine hakim olamayarak Serkan’a rest çekiyor. Serkan’dan bir daha kendi işlerine karışmamasını isteyen Feris, aksi takdirde Ego Ajans’tan ayrılacağını söylüyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.