'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ece Dizdar ile Oral Özer’ın konuk olduğu 23. bölümü dün akşam izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Ego Ajans bu hafta bir yandan Gülben Ergen’in yoğun programıyla mücadele ederken diğer yandan daha önce yapılan bir sözleşme ihlali sebebiyle büyük bir tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Barış’ın peşindeki gizemli kişi serbest bırakıldıktan sonra gizlice Dicle’nin evine girerek ona zarar vermeye çalışırken bu durumdan Dicle’yi Barış kurtardı. Gülben Ergen’in Feris’e hamile olabileceğini söylemesinin ardından Feris test yaparak hamile olduğunu öğrendi. 24. bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde ise; Çınar Ego’da yaşanan krizlerin ardından Feris’e, Ego’dan ayrılarak birlikte ajans kurmayı teklif ettiği sırada Feris yakın arkadaşı Çınar’a hamile olduğunun haberini veriyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!