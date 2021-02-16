'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’ dün akşam renkli konukları ve romantik sahneleriyle izleyenlere Sevgililer Günü’nde keyifli anlar yaşattı. Serdar Ortaç, Almila Ada ve Batuhan Begimgil’in konuk olduğu bölümde; Feris (Canan Ergüder) Serkan’a (Serhat Teoman) yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle artık aralarında hiçbir şey olamayacağını söylerken, Serkan Feris’in hamile olduğunu öğrendi. Jülide’nin (Nazlı Senem Ünal) Çınar’ı (Fatih Artman) terk etmesinin ardından Çınar depresyona girdi. Dicle ve Barış, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birbirlerine hazırladıkları sürprizlerle romantik dakikalar geçirirken Beren (Yaprak Medine) onlar için kötü bir sürpriz hazırladı. Peride’yi (Ayşenil Şamlıoğlu) kullanarak yalnızlar partisi organize ettiren Beren, ikilinin öpüşürken çekilen fotoğraflarını parti sırasında barkovizyonda gösterterek Dicle ve Barış’ın ilişkisini herkesin öğrenmesini sağladı. Dizinin hemen ardından 26. bölümden yayınlanan ön izleme sahnesi ise yeni bölümde izleyenleri bekleyen gerilim dolu anlar için ilk sinyali verdi. Yeni bölümde Barış, Ömer’in Dicle ile ilgili çirkin imalarda bulunarak konuşmasıyla sinirlerine hakim olamayarak yumruk yumruğa kavgaya tutuşuyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!