'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay’ın konuğu olduğu ‘Menajerimi Ara’nın dün akşam yayınlanan bölümü seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Barış’ın Ömer’le tutuştuğu son kavga ikiliyi mahkemeye taşıyacakken, Dicle Barış’ı durdurmak için büyük çaba sarf etti. Ayla Dicle’ye Barış’tan uzak durmasını söyleyerek bu durumun suçlusu olarak Dicle’yi ilan etti. Dicle, Ayla’ya ondan vazgeçmeyeceğini dile getirirken Barış ikili arasındaki gerilimi fark edince annesine tepki gösterdi. Serkan, Feris’in hamilelik sürecinde yanında olabilmek için Çınar’dan (Fatih Artman) yardım istedi. Tüm Ego Ajans çalışanlarının seferber olduğu tazminat davasından kurtulan ekip rahat bir nefes aldı. Dizinin hemen ardından 29. bölümden yayınlanan ön izleme sahnesi ise izleyenlerin yüreğini burktu. Evli olduğunu öğrendiği Serkan’a olan kızgınlığı yüzünden onu yanından uzaklaştıran Feris, Serkan’a içindeki duyguları ve hissettiklerini açıkça ifade ediyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!