'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’nın başarılı oyuncu Defne Kayalar’ı ağırladığı 30. bölümü dün akşam yayınlandı. Bütün sırların açığa çıkmasının ardından Serkan (Serhat Teoman), Ceyda’ya ortaklık teklif etti. Ceyda ise ajansa gelir gelmez her konuya müdahale etmesiyle herkesi deliye döndürdü. Defne Kayalar’ın kanal tarafından reddedilen projesi için Çınar’dan (Fatih Artman) gizli yaptığı plan, Çınar’ın oyuncusuna dair güvenini sarsarken; bu fikri Kayalar’a veren kişinin Ceyda olduğunu öğrenmesi Çınar’ı öfkelendirdi. Günlerdir Dicle’yi kendisinden uzaklaştıran Barış, Dicle’nin sürpriz ziyaretiyle karşı karşıya kalırken ikili için gecenin sonu beklenmedik bir şekilde bitti. Beren’in (Yaprak Medine) Dicle ve Barış’ın ilişkisini ortaya çıkaran kişi olduğunu öğrenen Kıraç, kızıyla büyük bir tartışma yaşadı ve ikili arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Yaşadığı üzüntünün ardından sokakta yere yığılan Kıraç’ın durumu ise yeni bölüme dair merakı artırdı. Dizinin hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde Ceyda, başta Dicle olmak üzere ajanstakilerin yalan söylemesinden şikayetçi olurken Feris, Dicle’yi savunuyor. Bu anlar, ikili arasında esecek olan soğuk rüzgarların da habercisi oluyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!