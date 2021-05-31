'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’nın 40. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede; Dicle ve Barış’ın yaptığı konuşma ise kafaları karıştırdı. Set ekibine söylediği bir yalanın ardından Barış, Dicle’nin diğer oyuncularına yaptığı gibi kendisinin arkasında durmadığını iddia etti. Bunun üzerine, Dicle’nin Barış’a yönelttiği teklif, akıllara “Dicle ve Barış’ın ilişkisi sona mı eriyor?” sorularını getirdi.Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.‘Menajerimi Ara’, yeni bölümüyle pazar günü saat 20.00’de Star’da!