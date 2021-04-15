'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

‘Menajerimi Ara’nın Pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Serkan, Feris’e evlenme teklif ettikten sonra Melisa’nın boşanmaktan vazgeçmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Her şeyden habersiz olan Feris, Serkan’ın telaşlı hareketlerinden şüphelenirken durumdan istemsiz bir şekilde haberdar olan Dicle (Ahsen Eroğlu) ise ne yapacağını bilemiyor. Serkan’ın tüm çabalarına rağmen Serkan ve Melisa’nın boşanmadığını Melisa’dan duyan Feris, büyük bir şok yaşıyor. Çınar’ın Türkiye’de temsil ettiği İspanyol şef Jose Garcia, reklam filmi için geldiği İstanbul’a adım atar atmaz Çınar ve Emrah’ın hareketli günler geçirmesine sebep oluyor.Menajerimi Ara 34. Bölüm Fragman:Sevilen dizinin yeni bölümünün sürpriz konuğu ‘No: 309’, ‘Aslan Ailem’ ve ‘Erkenci Kuş’ gibi projelerden tanıdığımız Ceren Taşçı olurken, Taşçı dizinin yeni bölümünde sektörün adaletsizliğine bir kez daha tanık oluyor.