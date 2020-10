'Menajerimi Ara'nın yeni konuğu kim olacak?

‘Menajerimi Ara’nın pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümünde Beren başta Kıraç (Barış Falay) olmak üzere herkesi hayal kırıklığına uğratırken Barış (Deniz Can Aktaş) da Beren’e olan öfkesini kusar. Herkes Beren’in Dicle’ye (Ahsen Eroğlu) karşı olan hıncını ve hırsını sorgularken Dicle ilk kez babasından destek görebilmenin buruk sevincini yaşar. Her şeyi ailesini bir arada tutmak için yapan Beren, sonuçlarını ön göremediği fevri çıkışları ve öfkeyle kurduğu cümleler ile Mayda’nın (Aslı Mavitan) içine kurt düşürmeyi bir kez daha başarır ve Mayda, Kıraç’a Leyla’nın (Pınar Ünsal) gerçekte kim olduğunu neden kendisinden sakladığını sorar. Öte yandan bu haftanın sürpriz konuğu olan Sadi Celil Cengiz, bulunduğu dizi projesi yerine başka bir projede yer almak isteyen ve bunu menajeri Feris’ten (Canan Ergüder) saklayan bir oyuncuya hayat verecek.Bulunduğu projeden ayrılmanın tek yolunu kendini diziden attırmakta bulan Cengiz, set koşullarından memnun olmayan bir temizlik hastası gibi davranacak. Sette hakim olan hijyen koşullarından sürekli şikayet eden ve abartı isteklerde bulunan Sadi Celil Cengiz, bir yandan Feris’i çıldırtırken bir yandan da seyircilere komik dakikalar yaşatacak.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni ve renkli hikayeleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de seyirciyle buluşuyor.