'Menajerimi Ara'nın yeni tanıtımında olay! Ültimatom verdi!

Eğlenceli hikayesiyle ‘Menajerimi Ara’nın izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Ego Ajans’ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Ceyda, yeterli performansı göstermeyen menajerin ajanstan kovulacağını söylerken Kıraç (Barış Falay), ajansın taze menajeri Dicle’yi Ceyda’nın gazabından korumak istiyor. Bu haftanın sürpriz konuklarından Zeynep Köse, Dicle’nin menajer olarak performansından memnun olmazken onu sözleriyle rencide ediyor. Ceyda, Dicle’nin bulunduğu konumu hak etmediğini düşünürken genç menajerin işine son vermek için elinden geleni yapıyor. Bütün bu baskılara rağmen ayakta durmaya çalışan Dicle sonunda göz yaşlarına hakim olamayıp şefkati Barış’ın (Deniz Can Aktaş) kollarında arıyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı 20.00’de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.