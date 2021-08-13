'Menajerimi Ara’nın yıldızı 'Son Yaz’da!

Fox TV'nin sevilen dizisi 'Son Yaz' yeni sezon hazırlıklarına başladı. Diziye veda eden Funda Eryiğit'in yerine yeni sezonda Birce Akalay'ın katıldığı daha önce açıklanmıştı.Şimdi de 'Menajerimi Ara' dizisinin yıldız isimlerinden Yaprak Medine'nin 'Son Yaz'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yaprak Medine dizinin yeni sezondaki iddialı karakterlerinden Cemre Sancaktar karakterine hayat verecek.Bu arada Son Yaz 25 Ağustos’ta sete çıkacak.