'Menajerimi Ara'ya bu hafta kimler konuk olacak?

Menajerimi Ara’nın Pazar günü ekranlara gelecek olan 36. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Arzu (Zeynep Oymak), uğruna hem kendisinin hem de Çınar’ın (Fatih Artman) başını belaya soktuğu projeye seçilmesi sonucu ilk kez sete çıkarken Çınar, uçarı bir karaktere sahip Arzu’ya set adabını öğretmek için kolları sıvıyor.Peride (Ayşenil Şamlıoğlu), Yeşilçam’da çocuk oyuncu olarak hafızalara kazanan eski oyuncusu Cüneyt’e (Tuncay Akça) bir reklam filmi ayarlamanın mutluluğunu yaşarken yıllar sonra hatırlanmanın heyecanını yaşayan Cüneyt’in göz ardı ettiği sağlık durumu, Peride’yi oldukça endişelendiriyor. Sevilen dizi bu haftaki bölümünde başarılı oyuncular Bâlâ Atabek ve Burcu Altın Deprem’i ağırlıyor. Aynı tiyatro oyununda yer alan ikilinin yaşadığı büyük anlaşmazlık menajerleri Kıraç ve Dicle’yi de karşı karşıya getiriyor.Burcu Altın Deprem’in kendisini sahneden ittiğini iddia eden Bâlâ Atabek, öfkeyle Kıraç’ı yanına çağırırken büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalan Burcu Altın Deprem ise Dicle’ye haber veriyor. Hangisinin doğru söylediği merak uyandırırken bu durum Kıraç ve Dicle’yi bir kez daha zorlu bir çekişmeye sokuyor. İkili arasında sinirlerin gerildiği tanıtımda Kıraç, öfkeyle Dicle’nin ajanstan kovulmaması için bir yandan Ceyda’yı tuttuğunu bir yandan da Barış’ı İrem’le oynamaya ikna ettiğini söylerken Dicle gözyaşlarına boğuluyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!