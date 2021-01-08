Menajerimi Ara'ya damga vuran romantik sahne!

Bu sezonun beğeniyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Menajerimi Ara’nın setinde yağan kar romantik anlara sebep oldu. Serhat Teoman’ın canlandırdığı ‘Serkan’ karakterinin Canan Ergüder’in oynadığı ‘Feris’ karakterini yemeğe çıkarmaya ikna etme çabası sırasında yağdırdığı kırmızı kar, izleyenlere romantik anlar yaşatacak.Geçtiğimiz bölüm Feris ve Serkan’ın yakınlaşması sosyal medyada gündem olurken ikilinin fanlarından övgü dolu yorumlar geldi. Bu hafta yayınlanacak bölümdeki kırmızı kar yağdırılan sahnenin fotoğrafları ikili arasında yaşanacak romantik anların sinyalini veriyor.Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ eğlenceli hikayesiyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor.