'Menajerimi Ara'ya Dicle'nin itirafları damga vuracak!

Renkli dünyası, dinamik senaryosu, eğlenceli sahneleriyle menajerler ve oyuncuların yaşadıklarını gerçekçi bir dille seyircilere aktaran ‘Menajerimi Ara’nın, yayınlanan yeni bölümü sosyal medyada yine gündem oluşturdu. Gökçe Bahadır’ın iki set arasındaki koşuşturması, Ahmet Rıfat Şungar’ın fotoğraf çekimi için giymeye zorlandığı absürt kostümleri, Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) istifa kararının Kıraç (Barış Falay) ve Barış (Deniz Can Aktaş) üzerindeki duygusal etkileri, Dicle’nin Kıraç’ın Mayda (Aslı Mavitan) ile neden kavga ettiğini anlayıp istifa kararını geri çekmesi çok konuşuldu. Mayda’nın Ego Ajans’ı satın aldığını açıklaması ise yeni bir deprem yarattı. Dün akşamki bölümün hemen arkasından yayınlanan 8. bölüm tanıtımına ise Dicle’nin Mayda’ya ve Barış’a yapacağı itiraflar damga vurdu. Feris’in (Canan Ergüder) Nejat’ın (Ozan Ayhan) mesajlarını Dicle’ye cevaplatmasıysa hızlı başlayan aşkla ilgili kafaları karıştırdı.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, DenizCan Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan iddialı hikayesi ve bitmek bilmeyen sürprizleriyle ‘Menajerimi Ara’ her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de.