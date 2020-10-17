'Menajerimi Ara'ya iki yeni transfer!

‘Menajerimi Ara’nın 18 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümü yine zengin konuk oyuncu kadrosuyla izleyenlere dolu dolu ve keyifli bir akşam yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Dicle yeni tarzıyla başta Feris (Canan Ergüder) olmak üzere ajanstakilerin beğenisini toplarken, yeni bölümün sürprizlerinden biri olan ve ‘Emir’ karakteriyle hikayenin seyrini değiştirmeye hazırlanan Burak Tozkoparan’ın Dicle (Ahsen Eroğlu) ile olan sahneleri çok konuşulacak. Bununla beraber, Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi aynı filmde yer alması istenen iki eski sevgili olarak seyircinin karşısına çıkacak. Dicle ve Kıraç’ın (Barış Falay) sakladığı büyük gerçeği öğrenen Beren (Yaprak Medine) bir kez daha babasını kaybetmenin korkusunu yaşayacak. Tanıtımda Feris ve Nejat’ın (Ozan Ayhan) romantik sahneleri dikkat çekerken, tanıtımın sonundaki düğün sahnesi ise kafaları karıştırdı.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamloğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’, yeni günü 18 Ekim Pazar akşamı ve her pazar saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşacak.Menajerimi Ara 9. Bölüm 2. Fragman: