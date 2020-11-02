'Menajerimi Ara'ya sürpriz bir isim daha katıldı!

Dışarıdan farklı görünen menajerler ve ünlülerin dünyasının iç yüzünü anlatan eğlenceli dizi ‘Menajerimi Ara’nın kadrosuna başarılı oyuncu Serhat Teoman dahil oldu. Beğeniyle izlenen diziye ‘Serkan’ karakteriyle dahil olan oyuncu dizinin hikayesinde önemli bir rol oynayacak.Geçmişte ‘Ego Ajans’ta menajer olarak çalışan, sonrasında uzun yıllar Amerika’da yaşayan ‘Serkan’ın yıllar sonra eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajanstaki dengeleri değiştirecek.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!