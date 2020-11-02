Dışarıdan farklı görünen menajerler ve ünlülerin dünyasının iç yüzünü anlatan eğlenceli dizi ‘Menajerimi Ara’nın kadrosuna başarılı oyuncu Serhat Teoman dahil oldu. Beğeniyle izlenen diziye ‘Serkan’ karakteriyle dahil olan oyuncu dizinin hikayesinde önemli bir rol oynayacak.
Geçmişte ‘Ego Ajans’ta menajer olarak çalışan, sonrasında uzun yıllar Amerika’da yaşayan ‘Serkan’ın yıllar sonra eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajanstaki dengeleri değiştirecek.
Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!
'Menajerimi Ara'ya sürpriz bir isim daha katıldı!
Yer aldığı projelerle beğenileri toplayan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Serhat Teoman’ın yeni dizisi belli oldu... Ay Yapım’ın iddialı dizisi ‘Menajerimi Ara’nın kadrosuna katılan Teoman, canlandıracağı karakterle de hikayenin heyecanını artıracak.
02.11.2020 18:49 Dizi Galeri