'Menajerimi Ara'ya sürpriz konuk!

Duyurulduğu günden bu yana heyecanla beklenen ve yayınlandıktan sonra da dizilerde gün birincisi olan Star TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’ her bölüm diziye konuk olan sürpriz isimlerle seyirciye her hafta farklı bir keyif yaşatıyor.Ünlülerin ve menajerlerin içinde bulundukları bu dünyanın görünmeyen yönlerinin ekrana yansıdığı dizinin dördüncü bölümüne konuk olan isimlerden biri de Demet Akbağ oldu. Sahnede ve beyaz perdede herkesin hafızasına kazınmış ikonik karakterlere can veren Akbağ, uzun bir aradan sonra televizyon seyircisiyle ‘Menajerimi Ara’da buluşuyor. Kıraç’ın (Barış Falay) oyuncusu olarak diziye dahil olan Demet Akbağ’ın, diğer menajerlerin haberi olmadığını bilmeden Kıraç’ın kendisine söylediği bir bilgiyi paylaşmasıyla Kıraç’ın gizli planı su yüzüne çıkar. Böylelikle, Ego Ajans’daki dengeler iyice bozulurken yıllardır beraber omuz omuza çalışan dört menajer kendilerini büyük bir krizin içinde bulur.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği, sektörün deneyimli ve yetenekli oyuncusu Demet Akbağ’ın da bu eğlenceli serüvene kendisini canlandırarak dahil olduğu ‘Menajerimi Ara’, Ali Bilgin rejisi, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kalemiyle her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de.