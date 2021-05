'Menajerimi Ara'ya sürpriz konuklar...

‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Mustafa Kırantepe ve Duygu Karaca’nın yeni bölümün sürpriz konukları arasında yer aldığı bölümde Kırantepe, liseden beri kendisine delicesine aşık olan Aysel (Duygu Karaca) tarafından kaçırılıyor. Çukur dizisinin final bölümü öncesi ortadan kaybolan Kırantepe, çekimlere yetişememe ve final bölümünün sızdırılması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Kıraç ise her yerde oyuncusu Mustafa Kırantepe’yi arıyor. Alper’in (Erdem Akakçe) menajerliğini üstlenmesinin ardından Ceyda’nın Dicle’ye karşı olan öfkesi büyüyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!