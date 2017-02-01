Merakla beklenen teaser yayınlandı!

Mandıra Filozofu filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’in merakla beklenen teaserı yayınlandı. Yılın en duygusal komedi filminin teaserı, sinemalarda gösterilmeye başladığı günden bu yana büyük övgüler aldı.

Sinema - 01 Şubat 2017 16:04
Merakla beklenen teaser yayınlandı!
Mandıra Filozofu filmleriyle milyonlarca seyirciye ulaşan Müfit Can Saçıntı’nın Nisan ayında vizyona girecek olan yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’in merakla beklenen ilk teaserı yayınlandı.



Geçtiğimiz hafta sinemalarda gösterilmeye başlanan teaser, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Yılın en duygusal komedi filminde Müfit Can Saçıntı’ya Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek,Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu eşlik ediyor.

Yöentmenliğini ve senaristliğini Saçıntı’nın üstlendiği film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Çekimleri Kasım ayında tamamlanan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SİNEMA HABERLERİ

  • Tatlım Tatlım'ın ilk teaserı yayında
  • Murat ile Fahriye'nin 'Sonsuz Aşk'ı
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Satıcı (The Salesman)
  • 'Fırıldak Ailesi' geliyor!
  • 'Vezir Parmağı'
  • Cesur Kahraman 'Ejderha Büyüsü'
  • 'Kötü Çocuk' İzdihamı
  • 'İstanbul Kırmızısı'
  • 14 dalda Oscar'a aday gösterildi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?
  • Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü çifte büyük ilgi!
  • Instagram'da ünlüler - 30.01.2017
Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama

EN POPÜLER HABERLER

  • Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'si büyüdü
  • Kara Sevda'da 'Deniz' savaşı
  • Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?
  • Hülya Avşar: Daha açığını giyeceğim
  • Adem Kılıççı'da yasak madde
  • Burcu Esmersoy, Arda Turan'ın adını duyunca..
  • Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'si büyüdü