Mersin plajları doldu taştı!

Mersin'in merkez Mezitli İlçesi sahilleri, sıcaktan bunalanlarla doldu.

Yaşam - 23 Temmuz 2017 15:29
Mersin plajları doldu taştı!
Hava sıcaklığının, yüksek nemle birlikte 40 derece hissedildiği bulduğu kentte, sahiller tamamen dolarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Mezitli'deki Soli, Tece ve 100'üncü Yıl sahillerinde yörede oturanlarla birlikte denize giren Suriyeliler, hafta sonunun tadını çıkardı. 167 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 320 bin Suriyeli'nin yaşadığı kentteki plajın çevresinde yer alan parklarda ise birçok Suriyeli aile piknik yaptı, bunaldıkça deniz girdi.

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DHA
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Bağlantılar: Mersin, plaj

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