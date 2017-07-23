Hava sıcaklığının, yüksek nemle birlikte 40 derece hissedildiği bulduğu kentte, sahiller tamamen dolarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Mezitli'deki Soli, Tece ve 100'üncü Yıl sahillerinde yörede oturanlarla birlikte denize giren Suriyeliler, hafta sonunun tadını çıkardı. 167 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 320 bin Suriyeli'nin yaşadığı kentteki plajın çevresinde yer alan parklarda ise birçok Suriyeli aile piknik yaptı, bunaldıkça deniz girdi.
DHA
Mersin plajları doldu taştı!
Mersin'in merkez Mezitli İlçesi sahilleri, sıcaktan bunalanlarla doldu.Yaşam - 23 Temmuz 2017 15:29
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
YAŞAM HABERLERİ
- "Şoför Nebahat" son yolculuğuna uğurlandı!
- Jandarma Genel Komutanlığı Kararnamesi yayımlandı
- Harun Kolçak, Gemlik'te annesinin mezarının üzerine defnedildi!
- Kos’ta yaralanan Türk yolcular Türkiye’ye getiriliyor
- Ünlü dizi oyuncusuna babasından iğrenç taciz!
- Facebook'tan deprem sonrası güvenlik butonu!
- Ege'de korkutan deprem!
- Burun estetiğinde en önemlisi hasta doktor iletişimi
- Önce aşık, sonra nakil oldular
- TeknoSA yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü