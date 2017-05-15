Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan ve yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde hayranları ile buluşan Fatih Erkoç, açık havada müzik ziyafeti sundu. 10'un üzerinde enstrümanı profesyonelce çalabilen ve yurtdışında verdiği konserlerle adını uluslararası arenada duyuran Erkoç, eski ve yeni parçalarından oluşan repertuvarı ile izleyici karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, Güneş Kenti olarak bilinen antik kentte notalarını yankılattı. Türkçe ve yabancı eserleri konserinde okuyan Erkoç'a, 'Ellerim Bomboş' şarkısında hayranları da eşlik etti. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Erkoç, piyano ve yan flüt performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erkoç ve orkestrası, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.
Kaynak: DHA
Mersin'de Fatih Erkoç rüzgarı
Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında tarihin gölgesinde sahne alan Fatih Erkoç Mersinlilieri büyüledi.Yaşam - 15 Mayıs 2017 10:32
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