Mersin'de Fatih Erkoç rüzgarı

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında tarihin gölgesinde sahne alan Fatih Erkoç Mersinlilieri büyüledi.

Yaşam - 15 Mayıs 2017 10:32
Mersin'de Fatih Erkoç rüzgarı
Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan ve yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde hayranları ile buluşan Fatih Erkoç, açık havada müzik ziyafeti sundu. 10'un üzerinde enstrümanı profesyonelce çalabilen ve yurtdışında verdiği konserlerle adını uluslararası arenada duyuran Erkoç, eski ve yeni parçalarından oluşan repertuvarı ile izleyici karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, Güneş Kenti olarak bilinen antik kentte notalarını yankılattı. Türkçe ve yabancı eserleri konserinde okuyan Erkoç'a, 'Ellerim Bomboş' şarkısında hayranları da eşlik etti. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Erkoç, piyano ve yan flüt performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erkoç ve orkestrası, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fatih Erkoç

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"
  • İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin eski halleri
  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi
  • Miley Cyrus, klip çekimlerinde göz doldurdu
  • Seksler de artık dijital

"Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"

YAŞAM HABERLERİ

  • Uyku için bunları yapın!
  • Sultangazi'de olaylar çıktı: 1 ölü
  • Polis şüphelilere ateş açtı!
  • Konya'da otobüs devrildi!
  • Manisa şehir çöplüğünde yangın
  • Turizm'de yeni çıkış yolu!
  • Türkiye'nin ünlü sahili bu halde
  • Kanserde yürümenin önemi!
  • Jandarmayla Polis çatıştı, 1 şehit
  • Snapchat gücünü kaybediyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!
  • Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
  • Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...
  • Demet Akalın Gülşen'in oğlu Benan'ı böyle paylaştı!
  • Eser paylaştı, yorum gecikmedi...
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden evlilik açıklaması
  • Charlotte McKinney çok cesur
  • "Söz"den 'Anneler Günü' sürprizi!
Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!