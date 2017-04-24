Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı

Mert Alaş, 22'nci yaşına giren Gigi Hadid'in geçmişten bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

Dünya Magazin - 24 Nisan 2017 17:01
Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ünlü isimlerin fotoğraflarını kutlamaya devam ediyor.

Ünlü manken Gigi Hadid 22. yaşına girdi. Mert Alaş da arkadaşı Gigi Hadid'in fotoğrafını Instagram'da paylaşarak doğum gününü kutladı.

İşte o paylaşım;


Zayn Malik de sevgilisi Gidi Hadid'in doğum gününü böyle kutladı.

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Bağlantılar: Mert Alaş, Gigi Hadid

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