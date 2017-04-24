Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı

Dünya Magazin - 24 Nisan 2017 17:01

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ünlü isimlerin fotoğraflarını kutlamaya devam ediyor.Ünlü manken Gigi Hadid 22. yaşına girdi. Mert Alaş da arkadaşı Gigi Hadid'in fotoğrafını Instagram'da paylaşarak doğum gününü kutladı.İşte o paylaşım;Zayn Malik de sevgilisi Gidi Hadid'in doğum gününü böyle kutladı.