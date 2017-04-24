Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ünlü isimlerin fotoğraflarını kutlamaya devam ediyor.
Ünlü manken Gigi Hadid 22. yaşına girdi. Mert Alaş da arkadaşı Gigi Hadid'in fotoğrafını Instagram'da paylaşarak doğum gününü kutladı.
İşte o paylaşım;
Zayn Malik de sevgilisi Gidi Hadid'in doğum gününü böyle kutladı.
Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
Mert Alaş, 22'nci yaşına giren Gigi Hadid'in geçmişten bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.Dünya Magazin - 24 Nisan 2017 17:01
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mert Alaş, Gigi Hadid
DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ
- Bella Hadid: Benim en iyi dostum Gigi
- Ünlü model Bodrum'da poz verdi!
- Lindsay Lohan eskiye döndü
- Katrina Brodsky'nin pozları rekor kırdı!
- Rihanna'nın uyku tulumu!
- Metisha Schaefer Miami'de
- Janet Jackson, oğlunu ilk kez gösterdi
- Candice Swanepoel’den üstsüz pozlar
- Joanna Krupa Miami sahillerinde
- Victoria's Secret melekleri kanatlandı!