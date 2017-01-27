Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu

Moda dünyasının popüler fotoğrafçısı Mert Alaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte detaylar...

Dünya Magazin - 28 Ocak 2017 00:00
Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu
Geçtiğimiz günlerde en yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Paris Moda Haftası için Paris'e giden Bella Hadid, her gün başka bir skandal ile gündeme geliyor. Victoria's Secret meleği Hadid geçtiğimiz gün ünlü tasarımcı Riccardo Tisci'nin paylaştığı fotoğraf ile gündeme gelmişti. Aynı günün akşamı ise Tisci ile dudak dudağa öpüşürken kameralara yansıyan Hadid, şimdi de Mert Alaş'ın paylaştığı fotoğraf ile gündemde!

Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı

Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı



Bella Hadid geçen sene Mert Alaş ve Marcus Pigott'a verdiği çıplak pozlar ile gündeme oturmuştu. Şimdiyse Mert Alaş o fotoğraflardan birini "Ofis enerjisi" notuyla paylaştı.

İşte o fotoğraf;


Mert Alaş paylaştığı bu fotoğrafı, daha sonra sosyal medya hesabından sildi...
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Bağlantılar: bella hadid, mert alaş

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