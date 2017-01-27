Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu

Dünya Magazin - 28 Ocak 2017 00:00

Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı

Geçtiğimiz günlerde en yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Paris Moda Haftası için Paris'e giden Bella Hadid, her gün başka bir skandal ile gündeme geliyor. Victoria's Secret meleği Hadid geçtiğimiz gün ünlü tasarımcı Riccardo Tisci'nin paylaştığı fotoğraf ile gündeme gelmişti. Aynı günün akşamı ise Tisci ile dudak dudağa öpüşürken kameralara yansıyan Hadid, şimdi de Mert Alaş'ın paylaştığı fotoğraf ile gündemde!Bella Hadid geçen sene Mert Alaş ve Marcus Pigott'a verdiği çıplak pozlar ile gündeme oturmuştu. Şimdiyse Mert Alaş o fotoğraflardan birini "Ofis enerjisi" notuyla paylaştı.İşte o fotoğraf;Mert Alaş paylaştığı bu fotoğrafı, daha sonra sosyal medya hesabından sildi...