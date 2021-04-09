Mert Davran, "Yalanmış" ile döndü!

İstanbul gecce eğlencesinin ünlü isimlerinden Mert Davran, yeni teklisiyle yaza damga vuracağa benziyor! Daha önce “İkimize Benzer” ve “Şölen” isimli şarkılarını yayınlayan Davran, bu kez “Yalanmış” ile mekanları sallayacak. Mert Davran, sessizliğini sözlerini Ayla Çelik ve Şebnem Sungur'un yazdığı, müziğini Serdar Arslan'ın, aranjesini Serkan Ölçer'in yaptığı 'Yalanmış' için bozdu.Davran, Ayla Çelik ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi ve ekledi: "Çok şanslıyım. Ayla'dan çok şey öğrendim. Ve aşıkların gönlünde de taht kurmaya geliyorum."Mert Davran'ın "Yalanmış" isimli yeni şarkısı beğeni topladı.