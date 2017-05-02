Mert Fırat dün akşam sevgilisi Hande Doğandemir ile baş başa yemek yedi. Fakat çıkışta magazin muhabirlerinin beklediğini öğrenen oyuncunun keyfi kaçtı. Hande Doğandemir'i mekanda tek başına bırakarak dışarı çıkan Mert Fırat muhabirlerin sorularını "Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok teşekkürler" diyerek yanıtsız bıraktı. Mert Fırat'tan kısa bir süre sonra mekanı terk eden Hande Doğandemir ise "Biz ayrı ayrı yerlere gideceğiz. Onun bir işi vardı. O yüzden erken kalktı" dedi.
Mert Fırat, Hande Doğandemir'i mekanda bıraktı!
Mert Fırat sevgilisi Hande Doğandemir'le romantik bir akşam yemeği yedi. Birlikte görüntü vermek istemeyen çift mekanı ayrı ayrı terk etti.Magazin - 02 Mayıs 2017 13:05
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