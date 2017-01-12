Mert Fırat ile Hande Doğandemir aşklarını itiraf etti

Magazin - 13 Ocak 2017 07:00

Hande Doğandemir ve Mert Fırat geccelerde

Mert Fırat'tan Hande Doğandemir açıklaması

İlk kez geçen aralık ayında birlikte görüntülenen ikili, o dönem arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını reddetmişti.Bu kez kameralar karşısında gayet rahat tavırlar sergileyen Mert Fırat ile Hande Doğandemir, "İlişki nasıl gidiyor?" sorularını "Gayet iyi, mutluyuz" diye yanıtladı. Yeni sevgililer, evlilik sorularına ise gülümsemekle yetindi.