Mert Fırat ile Hande Doğandemir aşklarını itiraf etti

Mert Fırat ile Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam Cihangir sokaklarında objektife takıldı.

Magazin - 13 Ocak 2017 07:00
Mert Fırat ile Hande Doğandemir aşklarını itiraf etti
İlk kez geçen aralık ayında birlikte görüntülenen ikili, o dönem arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını reddetmişti.


Bu kez kameralar karşısında gayet rahat tavırlar sergileyen Mert Fırat ile Hande Doğandemir, "İlişki nasıl gidiyor?" sorularını "Gayet iyi, mutluyuz" diye yanıtladı. Yeni sevgililer, evlilik sorularına ise gülümsemekle yetindi.

İşte o anlar;
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Hande Doğandemir ve Mert Fırat geccelerde

Hande Doğandemir ve Mert Fırat geccelerde



Mert Fırat'tan Hande Doğandemir açıklaması

Mert Fırat'tan Hande Doğandemir açıklaması



Hande Doğandemir de sırılsıklam oldu!
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