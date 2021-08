Mert Fırat ile Melisa Aslı Pamuk'u buluşturan "Kilit"in fragmanı yayınlandı!

Başrollerdeki Fırat ve Pamuk’un yanı sıra usta oyuncu Mustafa Alabora, Timur Acar ve Asuman Dabak gibi güçlü oyuncuların rol aldığı “Kilit”in afişi ve fragmanı yayınlandı. Cezaevinde yaşanan esrarengiz mahkûm ölümlerini çözmekle görevli polislerin sürükleyici hikayesini konu alan “Kilit”, “Karanlık Şehir Hikâyeleri” adlı serinin ilk filmi olarak izleyicilere adalet, iyilik, empati ve merhamet kavramlarını yeniden sorgulatıyor.Vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelenen “Kilit”, kısıtlamaların kalkmasının ardından 27 Ağustos 2021’de sinema salonlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı hikâyesi ve anlatım diliyle dikkat çeken polisiye gizem filmi “Kilit”te Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk; aynı sabah farklı koğuşlarda on mahkûmun birden ölü bulunduğu bir cezaevinde olup bitenlerin izini sürüyorlar. Başrollerini Fırat ile Pamuk’un paylaştığı filmde usta oyuncu Mustafa Alabora ile birlikte Timur Acar, Asuman Dabak, Tuğçe Karabacak, Melik Akkaya, Aykut Taşkın, Gökhan Tevek ile Doğan Keçin rol alıyor.“Kilit”in senaryosunda, çeşitli projelerde yönetmenlik, senaristlik ve prodüktörlük yapan Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade kardeşler ile başarılı polisiye roman yazarı Cenk Çalışır’ın imzası bulunuyor. Yönetmenliğini Adil Oğuz Valizade’nin, yapımcılığını ise Arif Valizade’nin üstlendiği “Kilit”, Valizade kardeşlerin ilk uzun metrajlı film projesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda film, “Karanlık Şehir Hikâyeleri” adlı serinin de ilk filmi olarak seyirciyle buluşuyor.Cezaevinde rutin sabah sayımını yapan Baş Gardiyan Hamza (Timur Acar) ve ekibi, girdikleri her koğuşta birer ikişer cesetle karşılaşır. Vücutlarında boğulma, yaralanma veya darp izi bulunmayan cesetler için koğuşlardaki diğer mahkumların da hiçbir açıklaması yoktur. Olayın aydınlatılması için İstihbarat teşkilatında görevli Selin Korkmaz (Melisa Aslı Pamuk) ve Cinayet Büro’dan Başkomiser Erol Haktan (Mert Fırat) görevlendirilir. Göreve başlayan ikili, ölümlerin ardındaki gizemleri çözmek için attıkları her adımda şoke edici gerçeklerle yüzleşirler.Çekimleri Ümraniye Netaş Stüdyoları’nda kurulan özel platonun yanı sıra İstanbul Adli Tıp Kurumu, Maslak, Beykoz, Fatih, Şile gibi İstanbul’un farklı noktalarında 5 haftada gerçekleştirilen “Kilit” için bilimsel ve adli konularda Adli Tıp uzmanlarından danışmanlık alındı.Bir Dark Town Pictures yapımı olan, dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstlendiği “Kilit”, 27 Ağustos 2021 Cuma günü sinemalarda!