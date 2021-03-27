2018'de İdil Fırat ile dünya evine giren Mert Fırat, hakkında çıkan 'ihanet' iddialarına yanıt verdi. Mert Fırat söz konusu iddiaları avukatı aracılığıyla yalandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kamuoyunun dikkatine,
Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.
Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Av. Mehmedali Barış Beşli
Mert Fırat’tan sosyal medyada dolaşan ifşa ve aldatma iddialarına açıklama
Sosyal medyada Mert Fırat'a ait olduğu iddia edilen bazı yazışmalar yayılmıştı. Yazışmaların paylaşıldığı hesaplarda Mert Fırat'ın eşini aldattığı iddia ediliyordu. Sessizliğini bozan Mert Fırat'tan avukatı aracılığıyla sosyal medyada dolaşan ifşa ve aldatma iddialarına açıklama geldi.
27.03.2021 14:59 Magazin