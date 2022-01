Mert Öcal: “Survivor'da aşk yaşamak bir sosyallik”

Mert Öcal Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç’in konuğu oldu. 2022 Survivor All Star yarışması için Dominik’e gitmeye hazırlanan Mert Öcal bu sezon yarışmada daha uysal ve daha eğlenceli olacağını söyledi. Programda uzun süreden beri hayatında kimsenin olmadığını anlatan Öcal, Survivor yarışmacıları arasında adada başlayan aşklara da ilginç bir yorum getirdi. Öcal, “Adada yaşanan aşklar hiç dikkatimi çekmedi. Ama bu durum da bir sosyallik. Sonuçta yeni tanıdığın birileriyle bir sosyalleşmedir bu. Altı ay sürekli kapalı bir kutu içindesiniz. Çok normal bir durum. Bu durum bu sene de olabilir, önümüzdeki senelerde de olabilir” dedi. Öcal kendisinin de adada aşk yaşama ihtimaline karşı; “ Hiçbir zaman iddialı konuşmam ama benim karakterime göre çok zor. Orada buna sıra gelmez. Çünkü açlık ve barınma sorunu var. Bir konfor alanı sağlaman lazım. Aile özlemin var… Ama tabii hayat bu bilemem, belli de olmaz, kısmet” ifadelerini kullandı.Survivor All Star 2022 sonrası oyunculuğa daha fazla ağırlık vereceğini belirten Mert Öcal, dizi ve filmlerde herhangi bir başrol takıntısı olmadığı da sözlerine ekledi. Oyunculuğa başrol olarak başladığını ama her dizisinin yayından kalktığını anlatan Öcal ikinci, üçüncü rolde olduğu dizilerin ise üç sezon devam ettiğini söyledi. Öcal şöyle konuştu; “Ben oyunculuğa başrol olarak başladım. Arka arkaya üç dört dizimde başrol oynadım. Ama reytingleri kötü oldu. Proje yayından kalktı. Başrol olmadığım ikinci karakter olduğum diziler iki, üç sezon çok iyi reytingler alarak yayına devam etti. Öyle bir başrol olayım derdim yok. Tek derdim iyi bir hikâye içinde oynadığım karakterin bir derinliği ve hikâyesi olması. Başrol olma takıntısı egosal bir durum. Bende yok” dedi.