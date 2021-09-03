Mert Şenel ve Keişan "İtfaiye"de buluştu!

Birlikte müzik yapmaktan keyif alan iki sanatçı yakaladıkları uyumu üretimlerine de yansıtarak dinleyicileriyle buluşturuyor.Sözü ve müziğinde Mert Şenel ve Keişan’ın imzası bulunan şarkının bestesi Mert Şenel’e, düzenlemesi ise Tower Beatz’e ait. “İTFAİYE”nin mix & masteringini ise Kadim Tekin üstlendi.Yönetmenliğini Les Lucens’in üstlendiği şarkının klibi İstanbul’da müstakil bir villa ve teknede boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşti.Görüntü yönetmenliğini Cemal Tunca’nın üstlendiği klibin renk ve kurgusu ise The Post Brothers’a ait.Mert Şenel & Keişan – “İTFAİYE” 3 Eylül’de Sony Music Turkey etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Mert Şenel VEVO kanalında yayında!