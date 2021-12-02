Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na: "İyi ki varsın sevgilim"

Oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. "Kötü Çocuk", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Kardeş Çocukları" ile "Yeşilçam" gibi birçok projede rol alan Saraçoğlu, bugün 24'üncü yaşına bastı. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu oldu.Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yazıcıoğlu, sevgilisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim." ifadeleriyle seslendi. Ünlü oyuncu ise Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri ekledi.