Merve Boluğur efkar dağıttı!

Merve Boluğur tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

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Merve Boluğur yeni sezonda ekranda olacak mı?

Uzun süredir evden çıkmayan Merve Boluğur, önceki gün geccelerdeydi. Bir kaç kız arkadaşıyla birlikte bir mekana giden oyuncu efkar dağıttı. Bir süredir eve kapanan Boluğur gecce boyu dans edip kurtlarını döktü. 'Bir Sevda Geldi Başıma' şarkısında halay çeken oyuncu, 'Antebin Hamamları' şarkısında da göbek attı.Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bütün dostlarını silmişti.