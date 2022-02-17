Merve Boluğur, "Emre Kaya ile aşk yaşıyor" iddiasına son noktayı koydu!

Güzel süredir ekranlarda gözükmeyen Merve Boluğur kendisine yeni bir kariyer planı çizdi. Müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan güzel yıldız, albüm hazırlığına girdi. Bu süreçte de sık sık şarkıcı Emre Kaya'yla kamera yansıdı. İkili ile ilgili aşk dedikoduları çıkarken, Merve Boluğur "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulundu.Fakat güzel oyuncunun bu açıklaması Emre Kaya'yla stüdyoda çekilen samimi görüntüleri basına yansıyınca samimi bulunmadı. Tüm bunların ardından oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir mekana eğlenmeye gitti. Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur'un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" diyerek iddiaları bir kez daha yalanladı.