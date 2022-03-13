Merve Boluğur: “Karda güneşleniyorum.”

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Merve Boluğur bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla çıkan Merve Boluğur, video çekti. O anları da Instagram hesabından “Karda güneşleniyorum” notuyla yayınladı.İşte o görüntüler: