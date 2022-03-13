Merve Boluğur: “Karda güneşleniyorum.”

Merve Boluğur, yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu. İp askılı bluzuyla kara çıkan oyuncu, yaptığı paylaşıma “Karda güneşleniyorum” notunu düştü.

13.03.2022 12:15 Magazin

Merve Boluğur: “Karda güneşleniyorum.” Uzun süredir ekranlarda yer almayan Merve Boluğur bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla çıkan Merve Boluğur, video çekti. O anları da Instagram hesabından “Karda güneşleniyorum” notuyla yayınladı.

İşte o görüntüler:
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