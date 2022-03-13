Uzun süredir ekranlarda yer almayan Merve Boluğur bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla çıkan Merve Boluğur, video çekti. O anları da Instagram hesabından “Karda güneşleniyorum” notuyla yayınladı.
İşte o görüntüler:
Merve Boluğur: “Karda güneşleniyorum.”
Merve Boluğur, yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu. İp askılı bluzuyla kara çıkan oyuncu, yaptığı paylaşıma “Karda güneşleniyorum” notunu düştü.
13.03.2022 12:15 Magazin